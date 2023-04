Lavori Aqp sulle reti cittadine: il 18 aprile stop all'erogazione idrica a Monopoli, il 19 rubinetti chiusi a Triggiano

Stop all'erogazione di acqua dai rubinetti il prossimo 18 aprile a Monopoli e il 19 aprile a Triggiano. I lavori a Monopoli, comunica l'Acquedotto Pugliese, riguardano la manutenzione straordinaria della condotta suburbana di alimentazione primaria alla rete idrica a servizio dell’abitato.

Per consentire l’esecuzione degli interventi, sarà sospesa temporaneamente la normale erogazione idrica il 18 aprile nel comune di Monopoli, in particolare in via Cosimo Turi, contrada Losciale, contrada Garappa, contrada Sant’Antonio D’Ascula, contrada Lamalunga, contrada L’assunta, contrada Stomazzelli, contrada Vagone, contrada Macchia di Monte, contrada Capitolo e contrada Santo Stefano. La sospensione avrà la durata di 10 ore, a partire dalle 14 con ripristino alle ore 24.

A Triggiano, invece, sarà effettuata la manutenzione straordinaria della condotta di alimentazione primaria alla rete idrica a servizio dell’abitato. È prevista la temporanea sospensione dell'erogazione idrica il 19 aprile in via San Giorgio e la Strada provinciale 60 (tra via San Lorenzo e Statale 16). La sospensione avrà la durata di 7 ore, a partire dalle 9 con ripristino alle 16.

In entrambi i Comuni, sottolinea Aqp, i disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Ulteriori informazioni potranno essere raccolte tramite i canali di comunicazione di Acquedotto Pugliese: numero verde 800735735 e sito www.aqp.it (sezione 'Che acqua fa? Lavori sulla rete')