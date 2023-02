Stop alla cessione dei crediti per i bonus edilizi, gli architetti baresi: "Settore economico a rischio crollo, il Governo intervenga presto"

"Siamo soddisfatti perché il Governo ha mostrato la voglia di ascoltare le nostre perplessità circa la sospensione della cessione dei crediti nell'ambito dei bonus edilizi, ma la disponibilità dell'Esecutivo arriva solo dopo l'emanazione di un provvedimento legislativo calato come una scure su tutto il settore. Servono adesso rapide decisioni per definire una linea chiara che permetta di rimettere in moto l'intero comparto economico". Sono queste la parole dell'architetto Cristina Angiuli, consigliera dell'Ordine degli Architetti referente per la zona di Bari, rilasciate a BariToday.

Lo stop alla possibilità di cedere i crediti maturati attraverso gli sconti applicati nelle fatture, deciso la settimana scorsa dal Governo tramite decreto legge, ha bloccato sia le imprese costruttrici che i liberi professionisti: "La questione dei crediti incagliati riguarda anche architetti, ingegneri e geometri - spiega l'architetto Angiuli - i nostri onorari, le nostre parcelle, potevano essere fatturate con sconto perché rientranti nell'ambito del pacchetto di bonus edilizi. Abbiamo così maturato dei crediti che facciamo fatica adesso a cedere. È un problema che la sezione di Bari dell'Ordine degli Architetti aveva già avuto modo di portare all'attenzione nazionale. I nostri cassetti fiscali previdenziali sono già pieni di crediti compensati, la situazione di stallo blocca completamente anche la nostra attività".

La recente proposta di Confindustria, formulata attraverso le parole del presidente nazionale Carlo Bonomi, potrebbe aprire nuovi scenari: "Fra i circa 17 miliari di crediti incagliati - precisa l'architetto barese - ci dovrebbero essere anche quelli riguardanti i liberi professionisti come noi. L'intenzione di Confindustria di acquistare parte dei crediti è sicuramente una bella notizia, ma non è ancora chiaro se sia riferita solo alle grosse somme. Il mercato edilizio non è composto, però, solo dalle cifre a molti zeri. La realtà racconta di un mercato fermo soprattutto per gli interventi di lavori con importi ben inferiori ai 100mila euro, si tratta molto spesso di interventi unifamiliari".

Il blocco del mercato edilizio, generato dalla misura predisposta dal Governo per arginare gli sconti in fattura, potrebbe riverberarsi sull'intero settore immobiliare: "I cittadini che avevano programmato interventi in casa, come ad esempio l'installazione di infissi o il montaggio di nuove caldaie, hanno dovuto rivedere improvvisamente i loro piani di spesa: senza la possibilità di cessione dei crediti, è ora praticamente impossibile concedere gli sconti in fattura (addirittura del 75% per le caldaie). I costi definiti nei preventivi con le imprese, sono adesso cresciuti in maniera smisurata per i consumatori: le aziende comunicano ai clienti che non sono più in grado di effettuare gli interventi previsti con la spesa programmata. Il risultato è che non si compiono più i lavori, i cittadini rinunciano alle opere di efficientamento e di risparmio energetico. Rinunciano anche agli interventi previsti per il 'sisma bonus', e ciò rallenta inesorabilmente l'aggiornamento, degli edifici e delle case, alle nuove tecniche ingegneristiche di protezione dai danni causati dai terremoti. Bisogna anche tener conto di coloro che avevano acquistato casa calcolando le spese previste con lo sconto in fattura: venendo a mancare questi presupposti, si rischia di non far quadrare più i conti dei cittadini".

La palude economico produttiva in cui è calato l'intero settore edilizio dalla scorsa settimana, secondo l'Ordine degli Architetti, richiama l'Esecutivo ad una rapida azione legislativa che corregga il tiro dell'ultimo decreto emanato in materia: "Da una settimana viviamo sospesi, in attesa di risposte - dichiara la consigliera dell'Ordine degli Architetti, Cristina Angiuli - Sono bloccati sia i grandi lavori, ma anche i piccoli interventi. I condomini, anche di residenze popolari, che avevano programmato le installazioni di ascensori (lavori spesso previsti dove c'è la presenza di disabili), hanno visto fermare l'inizio degli interventi a causa delle difficoltà delle imprese costruttrici. I crediti incagliati e l'impossibilità di continuare a cedere le somme agli istituti bancari, ha sancito l'arresto totale del comparto edilizio. ll settore si era appena ripreso dalla lunga crisi del 2008: i bonus programmati dal 2018 avevano fornito un po' di respiro, ma non si era mai riusciti a tornare ai livelli pre crisi. La decisione del Governo rischia di far ripiombare il settore in uno scenario oscuro. Per adesso è sicuramente a tinte fosche il presente, almeno fino a quando l'Esecutivo non fornirà certezze circa l'interpretazione del nuovo decreto e le possibili modifiche del provvedimento".