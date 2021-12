Sedici opere per raccontare l'antica storia di Ceglie, ecco il 'Piccolo Museo Kailìa'

Ceglie e le sue antichissime origini, la Kailìa peuceta 'madre di Bari': a raccontarne la storia non ci sono solo i reperti archeologici oggi sparsi in tanti musei, dalla Puglia all'estero. C'è anche un nuovo spazio museale, allestito proprio nel castello dell'ex frazione: il 'Piccolo Museo Kailìa'.

Nato dall'iniziativa dell'associazione Kailìa, lo spazio espositivo, inaugurato da qualche giorno, ospita sedici fedeli riproduzioni di reperti risalenti all'epoca della Ceglie peuceta, realizzati dalla bottega - studio d'arte Giuseppe Anti di Grottaglie, grazie al contributo di sedici 'adottori' (privati e aziende del territorio) che hanno aderito al progetto 'Adotta la storia'.

Il 'piccolo museo' rappresenta un altro tassello delle attività di valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico culturale cegliese portate avanti da tempo dall'associazione Kailìa. "Il nostro auspicio - afferma il presidente, Giuseppe Laricchia - è che si possa riuscire quando prima nell'intento di recupero del castello, dalle sue fondamenta all'intera struttura".

Lo spazio espositivo sarà regolarmente aperto al pubblico a partire da metà gennaio. Al momento, è visitabile nell'ambito di altre iniziative in programma nel castello. Tra queste, il 'Babbo Natale al Castello' (in programma l'8, l'11 e 12 dicembre) e l'incontro organizzato venerdì 10 dicembre, ore 18, dalla Fondazione 'Antonio Laforgia Onlus' in cui verrà presentata l'opera donata nell'ambito del progetto 'Adotta la storia'.