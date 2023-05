'No ticket, non parti', ecco il piano di Stp Bari per scoprire chi non paga il biglietto sui bus

'No Tiket, Non Parti'. È questo il contenuto della campagna promossa dalla la società di trasporto pubblico Stp Bari, contro l’evasione tariffaria. Lo slogan che ricorda una fortunata pubblicità, si completa con 'Meglio prevenire che multare', finalizzato a far percepire il rischio di viaggiare senza biglietto e nello stesso tempo educare e sensibilizzare gli utenti ed in particolar modo i più giovani.

"L’obiettivo - argomenta la dirigente Stp, Barbara Santeramo - è quello di contenere il tasso di evasione sotto una certa soglia, considerato che le limitazioni imposte dalla pandemia, hanno contribuito ad alimentare il fenomeno di evasione 'contagiando' anche chi, sino ad allora aveva viaggiato regolarmente rispettando le regole. Il nostro compito è anche quello di educare al senso civico e far capire che è un dovere pagare il servizio di trasporto pubblico, non un optional".

Un altro dato che emerge dagli studi degli uffici dell’azienda di trasporto è la tendenza da parte di alcuni studenti di non sottoscrivere l’abbonamento, ma di acquistare un biglietto da tenere in tasca in caso di controllo. I 'furbetti del ticket' creano non solo un sistema di iniquità sociale, ma soprattutto consistenti perdite di ricavi per le aziende come la Stp Bari, che prima di avviare l’intensificazione dei controlli con la conseguente fase delle sanzioni, ha promosso la campagna di sensibilizzazione 'No tiket non parti', invitando i cosiddetti 'portoghesi' a non trovare scuse perché appunto, si rischia di restare a terra e di pagare la multa.