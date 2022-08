Pioggia e forte vento a Molfetta, allagate strade e vie di accesso alla città

Una pioggia di forte intensità, accompagnata da un robusto vento, ha provocato disagi a Molfetta: nel Comune della provincia di Bari, secondo quanto riporta l'agenzia 'Dire', si sono verificati allagamenti in alcune strade e nelle tangenti alla circolazione. L'asfalto vicino piazza Vittorio Emanuele si è spaccato in più parti e i tecnici comunali, i dipendenti della Multiservizi e dell'Asm, sono al lavoro per mettere l'area in sicurezza ed per individuare eventuali altre problematiche sul territorio.