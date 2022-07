Ripristino manto stradale e lavori Aqp: dal primo agosto limitazioni al traffico in varie strade di Bari

Il Comune di Bari, tramite la ripartizione Infrastrutture Viabilità ed Opere Pubbliche, ha comunicato la lista di strade che durante il prossimo mese di agosto subiranno limitazioni al traffico. Lo stop ai veicoli è necessario per completare i lavori di ripristino del manto stradale, a seguito degli scavi compiuti nelle zone per conto dell'Enel. Lo stop al traffico, inoltre, permetterà dell'Acquedotto Pugliese di eseguire gli interventi tecnici per la costruzione di un impianto idrico e fognario.

Ecco le strade, le date e le relative limitazioni sul traffico applicate:

Dall’1 al 5 agosto sarà prevista la chiusura al transito veicolare e l’istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata su via Putignani da via Melo a Corso Cavour per lavori di costruzione impianto idrico e fognario Aqp.

Dall’1 al 14 agosto sarà prevista la chiusura al traffico veicolare sulla corsia preferenziale bus su via Crispi tratto compreso tra via De Cristoforis e via Brigata Bari per lavori di controllo e sostituzione dei tronchi delle reti idriche vetusti e deteriorati (Aqp).

Dall’1 al 12 agosto, dalle ore 7.00 alle ore 16.00, sarà previsto il restringimento di carreggiata e il divieto di fermata ambo i lati su via Abate Gimma 30/38 per il ripristino del manto stradale a seguito di scavi per conto Enel sulla rete di distribuzione dell’energia.

Dall’1 al 12 agosto, dalle ore 7.00 alle ore 16.00, sarà programmato il restringimento di carreggiata e il divieto di fermata ambo i lati su via Dalmazia (dal civ 11 all’intersezione con via Petroni) per il ripristino del manto stradale a seguito di scavi per conto Enel sulla rete di distribuzione dell’energia.

Dall’1 al 12 agosto, dalle ore 7.00 alle ore 16.00, sarà programmato il restringimento di carreggiata e il divieto di fermata ambo i lati su via Peucetia con angolo via Pitagora per il ripristino del manto stradale a seguito di scavi per conto Enel sulla rete di distribuzione dell’energia.

Dall’1 al 12 agosto, dalle ore 7.00 alle ore 16.00, sarà predisposto il restringimento di carreggiata e il divieto di fermata ambo i lati su via De Nicolò civ 20 per il ripristino del manto stradale a seguito di scavi per conto Enel sulla rete di distribuzione dell’energia.

Dall’1 al 12 agosto, dalle ore 7.00 alle ore 16.00, sarà predisposto il restringimento di carreggiata e il divieto di fermata ambo i lati su via Principe Amedeo da via De Rossi al civ 149 nei tratti interessati dai lavori per il ripristino del manto stradale a seguito di scavi per conto Enel sulla rete di distribuzione dell’energia.