"Alla fermata del bus fra spazzatura ed escrementi": i residenti del Libertà denunciano il degrado di via Nicolai

Marciapiedi invasi da spazzatura ed escrementi di animali. I residenti del quartiere Libertà denunciano lo stato di incuria ed abbandono in cui versano le strade della zona. L'ultima testimonianza, in ordine di tempo, è recapitata direttamente al sindaco di Bari, Antonio Decaro, tramite i social network: sulla pagina facebook del primo cittadino del capoluogo pugliese, infatti, è stato pubblicato un breve video che testimonia lo scenario di degrado urbano in via Nicolai.

"Mentre aspettavo il bus linea 7, in via Nicolai 405, ho assistito ad uno scempio disgustoso. Troppa spazzatura e escrementi di cane per strada. Vergognoso per i cittadini che passano da questa via", sottolinea il cittadino autore del video. I commenti al post, allargano il problema all'intero quartiere Libertà. C'è chi condivide una foto di via Bottego invasa dai rifiuti, molti sottolineano come la mancata pulizia di strade e marciapiedi sia un problema comune a tutte le vie della zona.

I residenti chiedono interventi assidui ed attenti da parte dell'Amiu, nei commenti viene segnalata la zona compresa fra via Quintino Sella e via Brigata Regina, divenuta ormai "Impraticabile ed invivibile" secondo le parole di una residente. Molti chiedono dove siano gli operatori ecologici addetti alla pulizia delle strade. Fra i commenti, però, c'è spazio anche per l'autocritica: "Noi cittadini siamo veramente incivili" accusa un utente facebook, altri definiscono i baresi "Indisciplinati".