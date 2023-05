Trentuno anni dalla strage di Capaci, le iniziative a Bari: al quartiere Santa Rita la cerimonia con gli studenti

"Senza legalità... non c'è libertà", "La fine della mafia siamo noi". Le scritte, grandi, colorate, campeggiano sui cartelloni realizzati dai bambini della scuola primaria 'Santa Rita', e dai ragazzi dell'istituto superiore 'Calamandrei'. Sono i loro messaggi ad accompagnare la breve cerimonia che, nella strada del Municipio IV intitolata a Rocco Dicillo, apre a Bari le commemorazioni in occasione del 31esimo anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Nel corso della cerimonia, è stata deposta una corona d'alloro accanto alla targa che, in un'aiuola lungo la strada, ricorda le vittime dell'attentato mafioso del 23 maggio 1992. In un messaggio impresso su un cartoncino, letto durante la cerimonia e poi legato a un albero accanto alla targa, gli studenti della scuola Calamandrei hanno voluto richiamare una frase pronunciata dal giudice Borsellino, con Falcone uno dei simboli della lotta alla mafia e dell'impegno per la legalità: "Se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanità come incubo".

"Insieme alle scolaresche, alle associazioni del territorio e ai cittadini - ha detto la presidente del Municipio IV, Grazia Albergo - E lo facciamo tutti insieme per dire ancora una volta no alla mafia, no alla violenza, per trasmettere alle nuove generazioni un valore importante, quello del fare memoria di chi si è speso per la comunità tutta". Insieme alla presidente Albergo, il comandante della Polizia locale di Bari, Michele Palumbo, e il comandante della stazione dei carabinieri di Carbonara, Francesco Radogna.

Gli appuntamenti in occasione della 'Giornata della legalità' a Bari proseguiranno fino a questo pomeriggio. Nei giardini dedicati al ricordo delle vittime, saranno deposte corone d'alloro. In via Falcone e Borsellino la cerimonia con l'assessora al Welfare Francesca Bottalico, nel giardino Francesca Morvillo (sito tra largo 2 Giugno, via della Resistenza e via della Costituente) la commemorazione con l'assessora allo Sviluppo economico Carla Palone, e ancora presso l'Albero Falcone, nel giardino Peppino Impastato a Catino, la cerimonia con il presidente del Municipio V, Vincenzo Brandi, e il presidente dell'associazione 'Giovanni Falcone', Corrado Berardi. Nel pomeriggio, alle 17.57, ora esatta della strage, il sindaco Decaro davanti a Palazzo di Città osserverà un minuto di raccoglimento accompagnato dalle note de “Il silenzio”.

Tra le altre iniziative in programma, la cerimonia presso l'aula Magna della Corte d'appello di Bari, alla presenza del presidente Francesco Cassano e del procuratore generale Angela Tomasicchio. All'evento partecipano anche rappresentanze di studenti delle scuole superiori che hanno svolto attività nell’ambito di progetti scolastici sull'educazione alla legalità, mnetre l’attore Riccardo Scamarcio leggerà brani tratti dalle interviste rilasciate da Giovanni Falcone. Ad aprire la cerimonia, l'inno nazionale seguito dalla fanfara della Legione Allievi della Guardi di Finanza di Bari. Al termine l'assegnazione di un riconoscimento al sacerdote Riccardo Agresti, responsabile del progetto «senza sbarre» della diocesi di Andria.