Stress lavorativo, in Puglia aumento del 100% in un anno: "I baresi fra i più colpiti dal malessere"

Cresce del 100,6% lo stress lavorativo in Puglia, il disagio psicologico si concentra principalmente nella provincia di Bari (38,8%). I numero sono confermati anche dai dati raccolti dal servizio di psicologia online 'Unobravo' nell’ambito dell’analisi condotta per indagare il rischio di burnout in Italia e il disagio psicologico legato al lavoro.

Secondo le analisi compiute tramite la ricerca, in Puglia sono le categorie più colpite dallo stress lavorativo sono le donne (64,1%) e giovani lavoratori (66,5%). L’incremento regionale riflette la panoramica italiana: in Italia cresce del 109,7% il malessere psicologico legato al lavoro e 8 italiani su 10 potrebbero essere a rischio burnout.

I dati sul malessere psicologico connesso al lavoro elaborati da Unobravo si riferiscono a un campione di oltre 82.000 persone, parte della base utenti delll'azienda che offre un servizio di psicologia online I dati del test di screening sul burnout elaborati da Unobravo si riferiscono a un campione di oltre 11.500 persone.

I numeri raccolti mostrano come a livello provinciale la maggior parte di coloro che dichiarano di avere problemi di natura psicologica legati alla sfera lavorativa si concentri nella provincia di Bari (38,8%), seguita da Lecce (17,1%), Taranto (13,8%), Foggia (11,4%), Brindisi (10,2%) e Barletta-Andria-Trani (8,7%).

In Puglia sono soprattutto le donne a cercare supporto psicologico per problematiche connesse al lavoro, che da sole rappresentano il 64,1% del totale, mentre il restante 35,9% è composto da uomini. Il dato è allineato alla media nazionale (66,3% contro 33,7%), così come le evidenze relative alle fasce d’età: anche in Puglia a essere più colpite sono le persone che si trovano nella prima fase della loro carriera professionale: il 66,5% ha tra i 25 e i 34 anni, mentre il 19,1% è compreso nella fascia che va dai 35 ai 44 anni. Tutte al di sotto dell’8% le fasce 45-60 anni, 18-24 e over 60.

"La situazione in Puglia mostra un quadro preoccupante, che conferma anche il trend nazionale. Sempre più persone lamentano un malessere psicologico legato al lavoro, che, se non trattato, può portare a sintomi fisici e a condizioni gravi che impattano e interferiscono negativamente sulla vita delle persone, come la sindrome di burnout - spiega Valeria Fiorenza Perris, psicoterapeuta e Clinical Director di Unobravo - La sindrome si sviluppa in quattro fasi: entusiasmo e aspettative irrealistiche, stagnazione, frustrazione e apatia. Riconoscerle quanto prima è fondamentale per richiedere, per tempo e prima che la sindrome abbia un grave impatto sulla propria vita, l’intervento e il supporto di uno psicologo o di uno psicoterapeuta, figure che possono aiutare a ristabilire un equilibrio tra la vita privata e quella professionale".