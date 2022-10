Sosta a pagamento nell'area del mercato Santa Chiara, a Japigia: realizzate le prime 'strisce blu' in via Peucetia

Gli operai sono al lavoro dalle 5 di questa mattina nelle vie adiacenti al mercato di Santa Chiara, nel quartiere Japigia di Bari: stanno predisponendo la segnaletica orizzontale e le colonnine elettroniche per il pagamento della sosta. Le strisce blu determineranno la presenza di parcheggi a pagamento sui 2 lati dello spartitraffico di via Peucetia, (tra via Apulia e via Pitagora), su via Aristosseno (sul lato adiacente al mercato), e su entrambi i lati di via Viterbo (tra via Aristosseno e l’accesso del mercato sito al civico 9).

La decisione di applicare la sosta a pagamento, per la prima volta in questa area del quartiere Japigia, è stata presa dal Comune lo scorso mese, in seguito alle richieste degli operatori dell'area mercatale che avevano sollecitato un intervento delle istituzioni locali per risolvere l'annoso problema della mancanza di parcheggi nella zona. Le tariffe per la sosta, in linea con le altre aree di sosta in prossimità dei mercati comunali, prevedono nei giorni feriali, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 15, un costo di 50 centesimi per la prima ora e di un euro per le ore successive.