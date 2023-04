Cooking Quiz, festeggiano Corato e Altamura: gli studenti delle scuole 'Oriani-Tandoi' e 'De Nora-Lorusso' conquistano le finali nazionali

Le classi dei due istituti hanno ottenuto l'accesso alle fasi finali del concorso nazionale che si svolgeranno a Roma il prossimo 26 maggio. La gara nel corcorso Cooking Quiz, concorso didattico degli Istituti Alberghieri italiani, ha visto ha visto l'affermazione delle classi le classi 4°B e 4°D dell'istituto 'Oriani-Tandoi' di Corato, e delle classi 4°AC, 4°BS e 4°AAB della scuola 'De Nora-Lorusso' di Altamura.

Gli studenti dei due scuola in provincia di Bari hanno ottenuto il pass per la Finalissima Nazionale a Cinecittà World di Roma: in quella location le classi finaliste provenienti da tutta Italia si sfideranno per decretare i campioni nazionali del Cooking Quiz 2023 per gli indirizzi 'enograstronomie, 'sala vendita' e 'arte bianca o psticceria'.

Ai ragazzi vengono trasferite nozioni e informazioni importanti con l’obiettivo di verificarne poi il grado di apprendimento attraverso la gamification. Sfide individuali per ottenere il punteggio più alto nella propria scuola, ma

anche gare tra classi per stabilire il gruppo che passa alla fase successiva, ovvero la Finalissima Nazionale di maggio. Obiettivo del concorso è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, utilizzando strumenti tecnologici vicini alle generazioni native digitali. Anche in questa edizione sarà riservato un importante approfondimento sulle corrette modalità di raccolta differenziata degli imballaggi utilizzati in cucina, grazie alla collaborazione dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi.