Gusci di cozze riutilizzati nel ciclo produttivo: il progetto di 'economia circolare' degli studenti Uniba premiato da Invitalia

L’Università degli Studi di Bari di Bari Aldo Moro è salita sul podio del concorso nazionale 'Premio Invitalia per l'imprenditorialità', promosso in collaborazione con l'Accademia italiana di Economia Aziendale-Aidea. L’idea vincente di 3 studenti Uniba si è aggiudicata il secondo posto: il progetto 'ECOzze &co' si basa sui principi della 'Circular economy' e permette il riciclo dei gusci dei mitili, una risorsa non biodegradabile presente in gran quantità nel territorio pugliese. Lo studio è stato sviluppato da Donatella Alessia Lopopolo, Claudio Rosito e Maria Elena Buompane, del Corso di Laurea Magistrale in 'Innovazione, Governance e Sostenibilità' afferente al Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa di Uniba.

Il progetto si è dimostrato valido ed innovativo sin dalle prime fasi del concorso che vedevano coinvolte 167 squadre, provenienti da 26 atenei italiani. L'epilogo della sfida ha visto la premiazione dei 5 progetti finalisti presso l’Università Lumsa a Roma, dove il team barese ha conquistato la possibilità di partecipare ad un 'Experience Tour' presso un 'incubatore' nazionale di startup e di accedere ai servizi di accompagnamento, offerti da Invitalia, per le richieste di finanziamento.

Il team punta all’implementazione del progetto grazie all'aiuto delle risorse fornite dall'Ateneo barese: l'iniziativa dei 3 studenti è sostenuta dal lavoro del professor Carlo Ingrao, titolare della cattedra di Merceologia che ha seguito i ragazzi sia dagli albori dell'idea. Gli aspetti scientifici sono stati approfonditi con il supporto della professoressa Lorena Giannossa del Dipartimento di Chimica.