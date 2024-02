Studenti alla scoperta dei tesori archeologici pugliesi meno noti: al via il progetto con oltre 1500 ragazzi

Studenti e docenti pronti a scoprire alcuni tesori archeologici e archivistici della Puglia ancora poco noti. E' il progetto promosso da Confindustria Bari e Bat, che vede coinvolti oltre 1500 tra alunni e insegnanti.

Il programma, dal titolo 'L’Impresa che fa cultura. Progetto di valorizzazione del patrimonio culturale', vede per la prima volta il mondo delle imprese, attraverso Confindustria, finanziare un massiccio programma di visite di istruzione.

“Vogliamo generare -ha detto Sergio Fontana, presidente Confindustria Bari Bat- nuovi flussi turistici e nuove iniziative imprenditoriali anche in luoghi non ancora toccati dal recente boom turistico della Puglia. Abbiamo fatto un accordo con la Rai perché racconti questo patrimonio culturale poco noto".

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Archivio di Stato di Bari, la soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia, la Direzione Regionale Musei Puglia, l’ufficio scolastico regionale per la Puglia- Ambito territoriale di Bari e Bat, la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le Province di Bat e Foggia. Il progetto si avvale del sostegno della Camera di Commercio Bari e della collaborazione della Tgr Puglia Rai e del patrocinio della Rai. Il progetto sarà presentato nella giornata di domani 14 febbraio alle 10 nella sede di Confindustria Bari e Bat.