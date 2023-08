Studi odontoiatrici aperti da società di capitali, medici e dentisti pugliesi: "Critichiamo la modifica dei regolamenti"

Forti critiche sono state mosse dai Presidenti delle Commissioni Albo Odontoiatri degli Ordini dei Medici e Odontoiatri della Puglia in merito alla proposta di modifica dei regolamenti attuativi relativi agli studi odontoiatrici, dei loro requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici. È quanto è emerso nell’incontro tenutosi il 31 luglio scorso tra i Presidenti delle Cao degli Omceo pugliesi e la III Commissione consiliare della Regione Puglia, alla presenza dell’assessore regionale Rocco Palese.

I dentisti pugliesi hanno sottolineato un errore sostanziale: consentire alle società di capitali di aprire 'studi odontoiatrici', venendo a mancare quel rapporto fiduciario medico-paziente, a vantaggio degli aspetti organizzativi e puramente commerciali.

"Spalancare la porta alle società di capitali - si legge in una nota dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Puglia - non contribuisce affatto a migliorare l'odontoiatria pubblica. Piuttosto promuove interessi speculativi di società che poco hanno a che spartire con la tutela della salute, a danno molto spesso proprio degli inconsapevoli cittadini. Va ricordato che l'Ordine dei Medici è un ente sussidiario dello Stato, il cui primo obiettivo è garantire il diritto alla salute della popolazione, preservando i valori etici e professionali della pratica medica, in contrasto con gli interessi esclusivamente economici legati all’imprenditorialità".

I Presidenti delle Commissioni Albo Odontoiatri degli Omceo pugliesi hanno quindi chiesto alla Regione di aprire un Tavolo Tecnico per definire questi aspetti e per uniformare i requisiti di tutti gli studi odontoiatrici pugliesi.