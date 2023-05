Sulla piattaforma barese WeShort una serie web straordinaria

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Sei puntate imperdibili dove si parla del mondo e delle sue sorti con alcuni dei più importanti giornalisti, intellettuali, imprenditori e politici italiani. Qualche nome? Federico Rampini, Ginevra Bompiani, Andrea Morelli, Francesco Rutelli, Stefano Fassina, Lia Tagliacozzo. "L'ultima transizione Tra memoria e futuro", è una docuserie uscita sulla piattaforma barese WeShort, che parla di post covid facendo delle previsioni e delle riflessioni su vari ambiti come quello tecnologico, economico, ecologico, religioso, umano, sociologico, politico. La scelta dei registi Andrea Natale, Giuseppe Sciarra e Ennio Trinelli è stata quella di raccontare gli stravolgimenti socio economici che ha provocato la pandemia senza sensazionalismi ed evitando la cupezza a favore di un clima più rilassato dove gli intervistati aiutano chi guarda a conoscere determinati ambiti o ad approfondirli con estrema lucidità. Il risultato è un lavoro straordinario sulla nostra società, il suo presente e il suo futuro. L'ultima transizione tra memoria e futuro è un prezioso documento storico che vuole testimoniare una fase delicata di una contemporaneità in cerca di un'identità e di risposte. I suoi tre registi (Natale, Sciarra e Trinelli) con l'aiuto della video artist Alba Kia hanno creato un lavoro pregevole che cerca attraverso immagini che sconfinano nella video arte e in una narrazione raffinata a far si che lo spettatore attraverso possa farsi un'idea meno complottista e più coi piedi per terra sui grandi cambiamenti epocali che stiamo vivendo.