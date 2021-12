Green pass e super green pass: ecco cosa cambia da oggi. Dai trasporti pubblici ai locali: le nuove regole e le multe

Da oggi, 6 dicembre 2021, in Italia è in vigore il super green pass (lo sarà, almeno secondo quanto finora previsto, fino al 15 gennaio 2022). Le misure legate alla 'certificazione rafforzata', adottate dal governo per arginare i contagi Covid e scongiurare nuove chiusure, prevedono regole più rigide per coloro che non sono vaccinati. Cosa cambia dunque?

Green pass base e green pass rafforzato

A partire da oggi, 6 dicembre, come ricorda Today.it, il green pass si 'sdoppia': ci sarà quello rafforzato, rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite (chi possiede già una certificazione di questo tipo non deve scaricarne una nuova), e quello base rilasciato a chi si sottopone a un tampone molecolare (valido per 72 ore) o antigenico (valido per 48 ore). Il green pass rafforzato (cioè appunto quello in possesso di persone vaccinate o guarite dal Covid), consente di accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche, senza restrizioni. Questo vale in zona gialla e arancione, ma anche, dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022, in zona bianca (in cui la Puglia si trova attualmente). In base a tali regole, dunque, per una serie di attività - bar e ristoranti al chiuso, impianti sportivi, spettacoli, feste, discoteche e cerimonie pubbliche - servirà il vaccino o la guarigione dal Covid, mentre per recarsi al lavoro sarà sufficiente il tampone negativo.

L'altra novità: green pass necessario sui mezzi pubblici

C'è, dal 6 dicembre, anche una novità che riguarda l'utilizzo del green pass sui mezzi di trasporto: il green pass base (ottenuto dunque anche con un tampone) sarà necessario per entrare in metropolitana, salire sugli autobus e prendere treni regionali rispetto ai soli viaggi su mezzi di lunga percorrenza (aerei, navi, treni Intercity e alta velocità, corriere funivie, cabinovie, impianti sciistici). Le uniche esenzioni riguardano i soggetti di età inferiore ai 12 anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

GREEN PASS BASE - RAFFORZATO LE ATTIVITA CONSENTITE

Quando serve il green pass rafforzato

Per semplificare, riportiamo di seguito la lista (tratta da Today.it) di cosa da oggi non è più consentito a chi non è in possesso di un green pass rafforzato, ovvero il certificato rilasciato a chi ha completato il ciclo vaccinale (valido 9 mesi) e a chi è guarito dal Covid da meno di 6 mesi.

- Cinema, teatri e sale da concerto aperti al 100% solo per i vaccinati anche in zona bianca. I musei chiudono ai non vaccinati in zona arancione.

- Stadi e palasport con capienza del 60% al chiuso e del 75% all’aperto solo per i vaccinati anche in zona bianca.

- Discoteche solo per i vaccinati anche in zona bianca.

- Feste pubbliche solo per i vaccinati anche in zona bianca.

- Le feste dopo una cerimonia religiosa in zona arancione sono consentite ai soli vaccinati.

- Nei ristoranti anche in zona bianca la consumazione al chiuso è consentita ai soli vaccinati.

- Nei ristoranti in zona arancione la consumazione anche all'aperto è consentita ai soli vaccinati.

- Nei bar in zona arancione è consentita la consumazione al banco solo ai vaccinati.

- I centri commerciali nel weekend in zona arancione restano aperti solo ai vaccinati.

- Palestre e piscine (anche all'aperto) in zona arancione restano aperte solo ai vaccinati. Precluso solo in zona arancione anche l'accesso agli spogliatoi. Sono sempre consentite invece le attività riabilitative.

- Gli sport di squadra restano sempre consentiti all'aperto mentre sono preclusi ai non vaccinati al chiuso in zona arancione. Sport di contatto (calcetto ecc) preclusi ai non vaccinati in zona arancione.

- Gli impianti nei compresori sciistici in zona arancione restano aperti solo ai vaccinati.

- Centri termali e centri benessere in zona arancione restano aperti solo ai vaccinati.

- I parchi tematici in zona arancione restano aperti solo ai vaccinati.

- Centri culturali, sociali e ricreativi in zona arancione restano aperti solo ai vaccinati.

- Sale giochi e sale scommesse in zona arancione restano aperti solo ai vaccinati.



Le multe a trasgressori e gestori

I trasgressori che accedono senza possedere o fornire il certificato "rafforzato", laddove sia invece necessario, rischiano multe salate dai 400 ai mille euro, che valgono anche per i gestori dei locali in caso di mancato controllo. Nel caso di multe per più di tre giorni, il locale è inoltre passabile di chiusura fino a dieci giorni. Rischia di pagare dai 400 ai mille euro anche chi vìola le regole sul green pass "base": verrà punito sia chi accede senza certificato verde o con certificato falso, sia chi non controlla.