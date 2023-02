Centrato sei da record al Superenalotto: 90 vincitori per il super premio da 371 milioni, due a Bari

Novanta vincitori per un super jackpot da 371.133.424 milioni. Centrato nell'estrazione di questa sera, 16 febbraio, il 'sei' da record al SuperEnalotto. Delle novanta quote baciate dalla fortuna, sette - come riporta l'agenzia Agimeg - sono state acquistate in Puglia, e due a Bari. I fortunati vincitori portano a casa circa 4,1 milioni a testa. Il super premio è stato centrato, come già avvenuto in passato, con la Bacheca dei Sistemi di Sisal.

La sestina milionaria è: 1-38-47-52-56-66. Il numero Jolly è il 72, il SuperStar 23. "L'ultima volta che era uscito il '6' - ricorda sempre Agimeg - risaliva al 22 maggio 2021, quando a Montappone (FM) un fortunato giocatore si portà a casa oltre 156 milioni di euro".

In Puglia, le altre vincite si sarebbero registrate a Massafra, Taranto, Fragagnano, Foggia e Barletta.