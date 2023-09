Sylvester Stallone in visita a Gioia del Colle: riceverà la cittadinanza onoraria con suo fratello Frank

Sylvester Stallone e suo fratello Frank diventano cittadini onorari di Gioia del Colle. La star di Hollywood e suo fratello, musicista, attore e cantautore, saranno a Gioia del Colle il 6 settembre per visitare la città e, in particolare, i luoghi dove ha vissuto la loro famiglia paterna prima di trasferirsi negli Stati Uniti d’America.

In occasione della loro visita, i due celebri artisti americani - rende noto il Comune - riceveranno la cittadinanza onoraria di Gioia del Colle nel corso di una solenne cerimonia pubblica, che si svolgerà nella serata di mercoledì 6 settembre, a partire dalle ore 18:30, in piazza Plebiscito. L'evento, ad accesso libero e gratuito con cinquecento posti a sedere disponibili, sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Comune.

“Dopo aver ricevuto nella serata di venerdì 1 settembre la conferma ufficiale della visita di Sylvester e Frank Stallone a Gioia del Colle, ci siamo subito adoperati per riservare una calorosa accoglienza ai due artisti di fama internazionale che, in più di un’occasione pubblica, hanno affermato il loro forte legame con la nostra città – dichiara il sindaco Giovanni Mastrangelo –. Prepariamoci ad un evento di respiro internazionale. Saranno tanti i riflettori puntati sulla nostra città. Nonostante il poco tempo a disposizione, stiamo curando ogni minimo dettaglio nell’organizzazione di una serata così importante e attesa dalla cittadinanza. Sarà un onore ospitare Sylvester e Frank Stallone, guidarli alla scoperta delle bellezze e delle ricchezze del nostro territorio e, infine, suggellare il loro rapporto con Gioia del Colle attraverso il conferimento delle cittadinanze onorarie”.