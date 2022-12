Tablet regalati ai piccoli pazienti dell'ospedale Giovanni XXIII di Bari, stamattina la consegna dei doni

Un dono speciale per regalare momenti di svago ai piccoli pazienti dell'ospedale Giovanni XXIII di Bari. Dieci tablet, offerti da C&C Apple Authorised Education Specialist e da Marshmallow Games, sono stati consegnati oggi nel reparto di Anestesia e terapia intensiva del nosocomio pediatrico.

L’iniziativa ha l’obiettivo di facilitare l’apprendimento dei bambini, offrendo uno strumento che permetta momenti di svago e di acquisizione di nuove competenze. I device, infatti, sono stati dotati di app educative e giochi creati da Marshmallow Games, tra cui la pluripremiata app 'Smart Tales'.

Quella di oggi è la prima tappa di un progetto più ampio che, a partire dal 2023, coinvolgerà anche associazioni ed enti nazionali. L’obiettivo, infatti, è quello di raggiungere altre strutture pediatriche in Italia fornendo loro la dotazione tecnologica necessaria per favorire l’apprendimento dei più piccoli durante la degenza in ospedale. Grazie alla collaborazione di privati e aziende, sarà avviata un’attività di crown funding a cui si potrà aderire compilando un form dedicato disponibile a questo link.

"Oggi, grazie all’impegno di C&C Apple Authorised Education Specialist e Marshmallow Games - ha dichiarato il medico rianimatore e anestesista pediatrica dell’Aou Policlinico di Bari, Maria Luigia Lasorella - i bambini ricoverati nella struttura hanno la possibilità di divertirsi e imparare con l’aiuto di tablet e app educative. Il mondo dei bambini si evolve sempre: avere strumenti che ci permettano di parlargli con il loro linguaggio, come giochi educativi, cartoni animati, e distrarli nelle attese, ci aiuta a rendere l’esperienza del ricovero più piacevole".

"Siamo orgogliosi di partecipare a questo progetto - hanno commentato Cristina Angelillo, CEO di Marshmallow Games e Presidente di Innovup, e Joshua Miolli, responsabile Education di C&C - mettendo al servizio della comunità un pezzettino del nostro lavoro quotidiano e portando un po’ di allegria e sollievo ai piccoli pazienti ricoverati nell’ospedale pediatrico di Bari. In questo modo, attraverso la tecnologia offriamo loro la possibilità di imparare e divertirsi in un momento così delicato della loro vita".