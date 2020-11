Tablet per permettere la dad ai figli dei dipendenti: il regalo dell'azienda chimica barese

Venti tablet per la didattica a distanza: è il pensiero di un'azienda chimica barese, che nell'ambito del programma di welfare aziendale ha finanziato l'acquisto dei dispositivi elettronici per i dipendenti con figli che frequentano la scuola primaria o secondaria di primo grado. La consegna è avvenuta nel piazzale antistante il nuovo flaghship aziendale - destinato alla commercializzazione e alla distribuzione dei sanificanti e dei prodotti no covid per la persona e gli ambienti - alla presenza di alcuni dipendenti-genitori in compagnia dei loro figli. Una iniziativa salutata con molto entusiasmo dai dipendenti, nataper restituire un po' di serenità a decine di famiglie le cui abitudini sono state radicalmente cambiate da questa seconda ondata.

"Abbiamo raccolto l'appello di alcuni dipendenti - precisa l'amministratore unico di Chimica D'Agostino Spa, Leo Volpicella - che ci avevano segnalato difficoltà, sia economiche sia in termini di facile reperimento sul mercato, per l'acquisto di tablet destinata alla didattica a distanza ai propri figli. Abbiamo così voluto consentire la prosecuzione del percorso di studio a questi ragazzi, garantendo al tempo stesso serenità alle famiglie e, quindi, ai nostri dipendenti, alleviandone le preoccupazioni sul posto di lavoro".

