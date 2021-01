Dopo 67 anni rimossi due alberi di Eucalipto a Japigia: "Compromesse a causa dell'età"

Recisi dopo 67 anni i due eucalipti in via Magna Grecia, a Japigia. Le operazioni di rimozione degli alberi si sono rese necessaria a causa dei profili fitosanitari degli alberi, ormai compromesse a causa dell'età. Sono invece salvi gli altri eucalipti presenti nella strada, come assicura il presidente del primo Municipio, Lorenzo Leonetti, ricordando che "è stata predisposta un'ordinaria potatura attualmente in corso". La volontà dell'amministrazione municipale è comunque di riapiantare nello stesso posto due nuovi alberi, una volta che le radici di quelli rimossi saranno seccate. "Ci vorrà qualche anno: aspetteremo pazienti che la natura faccia il suo corso" conclude Leonetti.