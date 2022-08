Taglio del personale Ata in Puglia, la Uil denuncia: "Il servizio scolastico sarà ingestibile"

“Il personale Ata assegnato alle scuole pugliesi risulta assolutamente insufficiente per garantire l'erogazione del servizio scolastico. Così, anche aprire gli istituti, per non parlare della gestione quotidiana degli stessi, tra qualche giorno, sarà pressoché un’impresa”. Sono queste le parole con cui il segretario generale della Uil Scuola Puglia, Gianni Verga, sottolinea il numero insufficiente di dipendenti Ata (Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario) impegnato nella regione.

Le carenze strutturali del 'mondo scuola' sono peggiorate dal mancato rinnovo dell'organico aggiuntivo previsto per l'emergenza Covid. “Così - spiega Verga - le scuole passeranno da un organico aggiuntivo di collaboratori scolastici pari a 3.928 unità (3.188 di organico Covid, oltre a 740 di organico in deroga), relativo all'anno scolastico appena conclusosi, ai 740 del prossimo. Si passa, così, da una media di 5,6 collaboratori scolastici per scuola (anno scolastico 2021/22) ad una media di 1,3 del prossimo anno scolastico, senza che, nei fatti, sia cambiato nulla, in quanto gli spazi da gestire saranno sempre gli stessi e le precauzioni sanitarie sicuramente non mancheranno".

La situazione, per presidi e dirigenti scolastici pugliesi, potrebbe diventare presto molto spinosa: "Chiediamo con urgenza un decreto legge che ripristini le condizioni per un anno scolastico in sicurezza, altrimenti chiederemo pubblicamente ai prefetti di intervenire - dichiara il sindacalista Uil - Le sollecitazioni che ci pervengono, in queste ore dalle comunità scolastiche, ci inducono a denunciare una condizione generale che può diventare ingestibile. Alla scuola non servono risorse inutili del Pnrr per finanziare progetti extracurricolari, ma occorrono segnali seri per garantire la gestione dell'ordinario".