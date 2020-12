Sant'Anna si tinge di verde: 30 tamerigi, piante e un albero di Natale per abbellire le aree

Trenta alberi di tamerigio e altre piante abbelliscono il playground dedicato ai più piccoli nel quartiere Sant'Anna. Sono partite in mattinata le operazioni di piantumazione, che hanno riguardato anche l'area fitness del 'polmone verde' del quartiere. "Il famoso parco che tutti sogniamo da anni, inizia a prendere forma e si arricchisce giorni dopo giorno - assicura il presidente del primo Municipio, Lorenzo Leonetti - Sant'Anna crescerà insieme a questi alberi e alle piante che oggi piantiamo! Dare a Sant’Anna, le stesse possibilità degli altri quartieri del Municipio, è per me una vera priorità".

Il quartiere accoglie ora anche l'albero di Natale, illuminato, il primo realizzato dal Comune nell'area.