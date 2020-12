Tamponi rapidi su docenti e personale scolastico: screening al via a Molfetta

Tamponi antigenici rapidi su docenti e personale Ata, con l'obiettivo di "riaprire le scuole in sicurezza". E' partito oggi a Molfetta lo screening avviato dall'amministazione comunale: oltre 600 persone, grazie a una donazione ricevuta dal Comune, saranno sottoposte a test. Le operazioni hanno preso avvio oggi dal plesso San Giovanni Bosco/Zagami e andranno avanti nei prossimi giorni.

“Questo intervento – spiega l’assessore all’Igiene e Citta sane Ottavio Balducci - ha un grande valore preventivo. Stiamo stanando il Covid in un cluster molto a rischio che è il mondo della scuola. Il tracciamento a posteriori abbiamo visto che ha dato come unico risultato la chiusura delle scuole. Questo ha messo in crisi famiglie e modalità di apprendimento in una età molto delicata”.

“Grazie alla donazione dei mille tamponi della Consfru – dice il delegato all’emergenza Covid Pasquale Mancini – abbiamo potuto cominciare lo screening del personale scolastico in vista dell’imminente ripresa delle lezioni. Il passo successivo dovrà interessare la popolazione over 80. I tempi del vaccino sono ancora lontani e quindi occorre non abbassare la guardia, ma continuare a insistere su prevenzione e controlli”.

“Con l’aiuto delle associazioni di volontariato Cri, Ser, AVS e Misericordia, con medici e infermieri volontari – afferma il sindaco Tommaso Minervini – stiamo tracciando una strada che non esisteva. Dalla protezione civile che mitiga un evento catastrofico siamo passati a una protezione civile resiliente che mitiga il rischio con la prevenzione”.