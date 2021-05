Tamponi rapidi Covid gratis in stazione centrale a Bari con la Croce Rossa: "Tenda attiva per tutta l'estate"

Dal 15 maggio e per tutta l'estate, nella stazione centrale di Bari, sarà possibile effettuare tamponi rapidi Covid grazie ad un'iniziativa di Croce Rossa Italiana denominata “Increasing Covid-19 Mobile Testing Capacities”. Il capoluogo pugliese è con altre 11 città italiane coinvolte nel progetto.

In queste ore è in corso di allestimento la tenda della Cri dove saranno effettuati i test.: "La Croce Rossa si pone su Bari - spiega Consiglia Margiotta, presidente della Croce Rossa Italiana Bari - ancora una volta, come realtà leader nella lotta al Covid. Questo progetto sarà centrale per combattere il virus, specialmente nelle fasce di popolazione più vulnerabili a causa della scarsità di risorse economiche. A tal fine, stimiamo di poter processare nella sola postazione di Bari, in forma gratuita e senza necessità di prescrizione medica, circa 300 tamponi rapidi al giorno. Le attività saranno ospitate in una tensostruttura CRI montata all’interno del piazzale Ovest della Stazione Centrale di Bari"

"È stato inoltre predisposto un protocollo con Asl Ba - conclude Margiotta - per il biocontenimento dei soggetti che, all’esito dell’esame, dovessero risultare positivi".