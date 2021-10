Polemico su Totti e pizzicato da Zeman, un altro Tapiro d'Oro per Cassano: "L'allenatore boemo? Si è svegliato dall'oltretomba"

Antonio Cassano ha ricevuto il 17esimo Tapiro d'oro da 'Striscia la notizia': il goliardico 'premio', consegnatogli come da tradizione da Valerio Staffelli, arriva dopo le polemiche dei giorni scorsi su una frase espressa da Fantantonio a riguardo del suo ex compagno di squadra nella Roma, niente meno che Francesco Totti.

L'ex calciatore barese aveva affermato che "tra 20 anni Totti sarà dimenticato" ricevendo sui social numerosi insulti. A replicargli indirettamente, nel corso di un'intervista, l'attuale allenatore del Foggia, Zdenek Zeman: "Tra 20 anni di Cassano forse si ricorderanno a Bari" la risposta ad una domanda da parte del tecnico boemo, mentore proprio di Totti nella Roma.

Cassano, raggiunto da Staffelli, ha risposto per le rime: "Zeman sostiene che Totti sarà ricordato da tutti e io al massimo solo a Bari? Parla pure lui adesso, si è svegliato dall'oltretomba. Non sono mai stato invidioso di nessuno e non sono un rosicone - le parole dell'ex sampdoriano -: ho una famiglia meravigliosa, il grano l'ho fatto, gioco a padel. In Italia ci sono troppi leccac...".

Cassano ne ha anche per Beppe Marotta, che l'ha definito un "talento" e non un "campione". "Marotta deve dire grazie a me se è andato alla Juventus - dice Cassano -, perché i risultati che ha fatto qui a Genova se li sogna ancora la notte. Ribadisco che per me non è competente: i giocatori della Sampdoria manco li conosceva. È solo un grandissimo gestore della stampa".