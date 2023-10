In bici da Brescia a Taranto per raccogliere fondi a sostegno dei piccoli pazienti di Oncoematologia: a Bari una tappa di 'Io pedalerò per te'

Questa mattina in piazza Odegitria, a Bari Vecchia, il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti, ha accolto Pasquale Marinelli, ideatore di 'Io Pedalerò Per Te', l’iniziativa ciclistica solidale a sostegno dell’associazione Genitori di Taranto Onco-Ematologia Ets Odv che oggi fa tappa nel capoluogo pugliese. 'Io pedalerò per te, Mom to mom' è il titolo completo dell’iniziativa messa in campo da Pasquale Marinelli che, partita da Brescia, raggiungerà Taranto dopo un percorso di 1046 chilometri.

"Tutto parte da un sogno fatto una notte: una bellissima bambina mi chiede di aiutare il suo papà Lollo - spiega Marinelli, sottufficiale della Marina Militare - Facendo mente locale, ho ricordato di un collega con quel nome che aveva una figlia. Ho scoperto solo chiamandolo che Federica non c’era più a 5 anni, portata via da un tumore solo qualche mese prima. Ho pensato a lungo a cosa avrei potuto fare, per accogliere la richiesta di aiuto di una figlia, per altri figli. Da padre mi sono detto che l’unica cosa che era in mio potere, era mettermi sulla bici, una mia grande passione, e pedalare per Chicca, attraversando la Puglia per raccogliere fondi per quei bambini che combattono con la malattia".

"La città di Bari e il Municipio I - ha dichiarato Leonetti - accolgono con tanto entusiasmo e con un caloroso abbraccio Pasquale impegnato in questa bellissima missione che lo porterà da Brescia fino a Taranto, garantendo a noi baresi la possibilità di far parte di questa esperienza con l’incontro di questa mattina in Piazza dell’Odegitria, tutti ci auguriamo che lo sforzo di Pasquale possa concretizzarsi in un ottimo risultato in favore di tutte le persone e le loro famiglie che lottano ogni giorno contro un male che devasta la loro serenità".

Tante le associazioni e i privati che sosterranno volontariamente l’iniziativa tra cui Fiab Ruota Libera Bari, il Consorzio Puglia Bici e Futuro, Sportogether Bari Ciclismo, Bari Congressi e Cultura, Bari Sicurezza e Investigazione, Ciclisti Urbani Baresi, Orecchiette nell 'nchiosce, Saluber, Erre Soluzioni e Ciclisport2000.

Per unirsi alla raccolta fondi è possibile offrire il proprio aiuto ai bambini malati con una donazione tramite Iban oppure acquistando un cappellino celebrativo.

Codice Iban: IT43R0306909606100000170056 intestato a Associazione Genitori Taranto Onco Ematologia ETS ODV, causale: progetto Iopedaleroperte