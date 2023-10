Giro Handbike 2023, a Bari le tappe finali della manifestazione ciclistica nazionale

Si è svolta questa mattina, a Palazzo di Città, la presentazione delle tappe finali del 'Giro Handbike', la manifestazione nazionale aperta anche ad atleti normodotati che concluderà la tredicesima edizione a Bari domani, sabato 14 ottobre, con la settima tappa e domenica 15 ottobre con la finalissima.

Torna la manifestazione paraciclistica dedicata al mezzo a tre ruote azionato dalle braccia che lo scorso anno partì proprio dal capoluogo pugliese. Le due tappe sono organizzate dalla scuola di ciclismo 'Franco Ballerini' in collaborazione con Seo (Solutions&Events Organization) e il Comune di Bari.

Le due tappe finali della tredicesima edizione del 'Giro Handbike' (solo per categoria H quella di sabato 14 ottobre e per categorie H, C, B e T quella di domenica 15 ottobre) si svolgeranno con partenza e arrivo nei pressi di Torre Quetta: sono ammessi a partecipare tutte le atlete e gli atleti in possesso di regolare tessera Fci 2023. Il percorso della gara a cronometro del 14 ottobre è di 10 km circa costeggiando il lungomare, da ripetersi una o più volte a seconda della categoria. Il percorso della gara di domenica 15 ottobre è di 5 km circa, da ripetersi con la formula di un’ora più un giro. Sempre la finale di domenica sarà valida come prova dei Campionati Italiani di Società.

Domenica 15 ottobre si terrà nel primo pomeriggio la cerimonia delle premiazioni di tappa e del vincitore della tredicesima edizione del Giro Handbike.

"Anche quest’anno, grazie alla sensibilità della suola di ciclismo Franco Ballerini e del suo presidente Pino Marzano, la città di Bari ha la grande opportunità di ospitare il Giro d’Italia Handbike, diventando scenario delle tappe e delle premiazioni finali - ha affermato l'assessore comunale allo Sport, Pietro Petruzzelli - Questo appuntamento è diventato un punto di riferimento per il movimento del ciclismo paralimpico, la Fci e tutti gli appassionati di sport. È un evento importante, perché mette al centro il valore di ogni singolo atleta, nelle sue specificità fisiche ed emotive, affermando concretamente la cultura dell’inclusione e del benessere, principi in linea con quanto attuato in questi anni dall’amministrazione comunale. Attendiamo con grande curiosità le due tappe di gara, che sono certo saranno accolte dall’entusiasmo e dal calore tipico dei cittadini baresi. Ci saranno limitazioni al traffico per permettere lo svolgimento della manifestazione, ma ne varrà la pena, perché iniziative come questa sono fondamentali. Assieme agli appuntamenti sportivi più noti, come la partita della nazionale di calcio, siamo lieti di continuare a promuovere tutte le manifestazioni che, come questa, mettono al centro l’importanza fondamentale dello sport di base, che vive ogni giorno con tante iniziative che possono essere un esempio e uno stimolo importante per il benessere e l’inclusione di tutte e di tutti".

"L’inclusione del valore 'sport' nella Costituzione ha sempre rappresentato un ulteriore stimolo per il Coni a promuovere tutte le discipline sportive - ha spiegato il presidente del Coni Puglia, Angelo Giliberto - continuando a incoraggiare l’impegno di tutte le federazioni sportive, ognuna con le proprie specifiche e grandi professionalità. Ed è necessario se vogliamo raggiungere l’obiettivo di una sempre maggiore inclusione, di tutte e di tutti, in qualunque sport, e di farlo insieme, facendo squadra e sistema: solo insieme si riesce ad andare lontano e a vincere davvero".

"Il Consiglio federale segue con molta attenzione l’evoluzione del ciclismo in Puglia, territorio che ha visto negli ultimi anni lo svolgimento di numerose manifestazioni ciclistiche - ha spiegato il vice presidente vicario della Federazione Ciclistica Italiana, Carmine Acquasanta - Qui è nato un partenariato tra le associazioni, grazie al quale quest’anno, dopo i mondiali, le nostre nazionali portano il marchio We are in Puglia, una novità assoluta nella storia del ciclismo. Per questo plaudiamo alla nascita di queste collaborazioni, che vivono nel segno della grande professionalità e delle capacità organizzative dimostrate da tutti i protagonisti: sportivi, associazioni, amministratori regionali e locali. Nel corso della tappa del Giro d’Italia di Handbike disputata qui a Bari l’anno scorso ho riscontrato una grande partecipazione di pubblico. Una dimostrazione di grande interesse per questa disciplina, ma soprattutto di una grande inclusività che deve essere la caratteristica distintiva dello sport".

"È con immenso piacere che, dopo l’esperienza del 2022, organizziamo le tappe finali di questa manifestazione, abbinando, su invito della Commissione Paralimpica, una prova del Campionato di Società - ha affermato il presidente della scuola di ciclismo 'Franco Ballerini', Pino Marzano - Il nostro obiettivo è quello di far diventare le tappe del Giro Handbike un evento da ripetere ogni anno. Continua quindi il percorso di crescita della scuola di ciclismo Franco Ballerini per quanto riguarda l’organizzazione di manifestazioni e gare di livello nazionale. Infine ringrazio l’assessorato allo Sport della Regione Puglia per il suo prezioso contributo e il Comune di Bari per il grande impegno assunto per assicurare al meglio l’organizzazione della gara".

"È fondamentale per noi atleti paralimpici poter disputare gare e manifestazioni importanti sul nostro territorio, perché contare su eventi del genere qui può rappresentare uno stimolo ulteriore, per le persone con disabilità, a vivere pienamente e a cercare sempre più la voglia di star bene, a prescindere dal lato agonistico della manifestazioni - ha spiegato l’atleta paralimpico, Mauro Preziosa - Le gare sono sempre momenti bellissimi di libertà, in cui si gode del sole, del vento, dell’odore del mare. È fondamentale che continui l’impegno di tutte le istituzioni per assicurare strutture adeguate per gli allenamenti a chi vuole impegnarsi nelle gare. Ringrazio Pino Marzano e tutti gli organizzatori per il loro prezioso impegno".

Limitazioni al traffico e alla viabilità

Per assicurare il corretto e sicuro svolgimento della gara, sono state previste alcune limitazioni e variazioni al traffico e alla viabilità nella zona del lungomare sud, e in particolare nelle aree di Torre Quetta e Pane e Pomodoro.

Come comunicato da Amtab, in occasione dell’evento nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 ottobre, l’area di sosta di Pane e Pomodoro non sarà accessibile e quindi il relativo servizio Park & Ride non sarà attivo nella giornata di domani.

Amtab comunica, inoltre, che in occasione della manifestazione, domani, sabato 14 ottobre, dalle 11 alle 17.30 e domenica 15 ottobre dalle 7 alle 14, e comunque sino al termine delle esigenze, i bus delle linee 2, 2/, 10, 12, 42 e navetta B effettueranno alcune variazioni di percorso. Le variazioni sono illustrate nel dettaglio sul sito di Amtab.

L’azienda ha predisposto un servizio di coordinamento esterno per le opportune esigenze che si renderanno necessarie durante lo svolgimento della manifestazione: ulteriori informazioni potranno essere richieste agli operatori del Numero Verde 800450444.

Per quanto riguarda le variazioni e limitazioni alla viabilità stradale, la Polizia Locale ha disposto un preciso programma. Dalla mezzanotte del 14 ottobre alle ore 14 del 15 ottobre, e comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze: lungomare Nazario Sauro, piazzetta compresa tra via Arcivescovo Vaccaro e via Gorizia, piazza Gramsci, piazza Poerio. Il 14 ottobre dalle ore 11 alle 17.30, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di circolazione sulle seguenti strade e piazze: lungomare Nazario Sauro, piazza Gramsci, lungomarere Perotti, corso Trieste, via Caduti del 28 luglio 1943, via monsignor Ballestrero, lungomare Di Cagno Abbrescia, lungomare Giovine, sui tratti terminali delle vie che adducono al percorso della manifestazione.

Il 14 ottobre dalle 11.00 alle ore 17.30, e comunque fino al termine delle esigenze, è consentita la circolazione sulle seguenti strade e piazze: piazza Gramsci, esclusivamente per la corsia di destra della carreggiata lato mare (prospiciente il giardino Veterani dello Sport), lungomarere Perotti, esclusivamente per la corsia di destra della carreggiata lato terra, tratto compreso tra via F. Filzi e via Caduti del 28 luglio 1943.

Il 15 ottobre dalle 7 alle ore 14, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di circolazione sulle seguenti strade e piazze: lungomare Nazario Sauro, piazza Gramsci, lungomare Perotti, corso Trieste, via Caduti del 28 luglio 1943, via monsignor Ballestrero, lungomare Di Cagno Abbrescia, lungomare Giovine, sui tratti terminali delle vie che adducono al percorso della manifestazione.

Il 15 ottobre dalle ore 7 alle ore 14, e comunque fino al termine delle esigenze, è consentita la circolazione sulle seguenti strade e piazze: piazza Gramsci, lungomare Perotti, esclusivamente per la corsia di destra della carreggiata lato terra, tratto compreso tra via F. Filzi e via Caduti del 28 luglio 1943.