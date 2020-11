Una targa nel teatro Petruzzelli per Anna Costanzo, vittima di femminicidio: "Ritorna nel posto dove si sentiva realizzata"

Una targa dorata in ricordo di Anna Costanzo, uccisa dall'ex fidanzato nella notte tra il 9 e il 10 luglio 2009. Un ricordo della vittima di femminicidio posizionato questa mattina in uno dei camerini del Teatro Petruzzelli, "il posto che più amava stare e dove si sentiva realizzata come donna, come lavoratrice, come professionista e come artista" ricorda il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che ha presenziato all'intitolazione nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

"Ad Anna Costanzo, a Palmina Martinelli, a Santa Scorese, a Chiara Brandonisio, vittime della violenza maschile, questa città, negli anni, ha voluto dedicare un luogo - spiega il primo cittadino in un post sui social - Alle loro storie drammatiche e alle storie di tante donne che muoiono per mano di uomini violenti, alle donne che continuano a subire gesti o parole violente, a tutte le donne, bambine, ragazze, di ogni età, credo politico e religioso, noi dobbiamo il nostro impegno quotidiano fatto di ascolto, aiuto, diritti e tutele. Perché non basta convicere a denunciare se poi tutti ci voltiamo dall' altra parte. Non basta un segno rosso sul viso o un post sui social network per metterci in pace con la coscienza, se poi ogni giorno in prima persona non facciamo qualcosa per aiutare chi è vittima, chi ha paura, chi non riconosce la violenza, chi finisce per accettarla".

Le altre iniziative nel Comune