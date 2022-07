Una targa per ricordare Leo e Marley, bagnini a quattro zampe della Scuola Cani Salvataggio Nautico

Una targa per ricordare due bagnini a quattro zampe che non ci sono più: Leo, terranova bianco e nero scomparso ad aprile scorso, e Marley, labrador di 5 anni, diventato un 'angelo' lo scorso 17 luglio. A consegnarla ai soci della Scuola Cani Salvataggio Nautico è stato ieri, in rappresentanza del Comune di Bari, l'assessore allo Sport Pietro Petruzzelli.

Nel corso della serata, l'associazione ha voluto anche onorare il ricordo del terranova Grace, cane del presidente Donato Castellano, 'pioniera' dell'impegno dell'associazione anche sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, dove la SCSN ha offerto per anni un servizio integrativo di sicurezza in mare.

Per questa estate, le attività dell'associazione continuano con il pattugliamento previsto della spiaggia 'Il Santos' a Torre Canne, mentre a fine settembre cominceranno i nuovi addestramenti sulla spiaggia di Pane e Pomodoro.