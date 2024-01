Stop alla delibera Arera sulla Tari, tariffe a rischio aumento anche in Puglia. Decaro: "Avrebbe conseguenze devastanti"

"Rischiamo di dare un segnale sbagliato. In questi anni nella mia città non abbiamo mai aumentato la Tari. Abbiamo incrementato la raccolta differenziata, che oggi è arrivata quasi al 50% e crescerà ancora, ed è un lavoro che abbiamo fatto evitando di far ricadere il costo del personale sui cittadini". Così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, questa mattina a margine dell'inaugurazione del nuovo Ccr Amiu a Poggiofranco, ha commentato i potenziali effetti che produrrebbe, anche in Puglia, una recente sentenza del Consiglio di Stato, che ha annullato una delibera del 2021 dell'Arera (l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), cui anche la Puglia si era adeguata, che aveva consentito di regolare le tariffe della Tari. Che ora, alla luce della sentenza e non più in qualche modo 'calmierate', potrebbero aumentare fino al 50%.

"Le conseguenze - ha aggiunto Decaro, le cui dichiarazioni sono riportate dall'Ansa - sarebbero devastanti perché i costi diventano ingestibili". Il primo cittadino ha spiegato appunto che il costo "aumenta a causa di una sentenza che riguarda l'incompatibilità dell'Arera, agenzia nazionale che gestisce le tariffe. Quella sentenza contrasta con la norma che, qualche anno fa, aveva dato all'Arera la possibilità di stabilire le tariffe degli impianti". "Questo - ha precisato - è un problema nazionale, non solo locale, e avrà conseguenze su tutto il Paese".

Decaro ha anche invocato "una norma che possa esplicitamente dichiarare la possibilità per l'Arera di stabilire le tariffe, perché l'aumento rischia di mettere in crisi tutto il sistema dei rifiuti".

Nelle ultime ore, la situazione è finita anche all'attenzione di alcuni consiglieri regionali, intervenuti per sollecitare l'adozione di iniziative in risposta ai possibili aumenti. "La decisione del Consiglio di Stato di cancellare la Delibera del 2021 di Arera (Agenzia di regolazione per energia reti e ambiente), che prevede norme regolate nelle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti, è una pessima notizia anche per la nostra Regione che alla medesima Delibera si era uniformata - scrive in una nota Lucia Parchitelli (Pd) - Con il ritorno al regime di mercato, che mette da parte le tariffe fissate anche dall’Ager Puglia, i cittadini della nostra Regione potrebbero trovarsi a far fronte a sensibili aumenti relativi alla tassa di smaltimento dei rifiuti, non essendo più valida l’applicazione del regime dei cosiddetti ‘impianti minimi’. Per questo motivo, ho immediatamente presentato una richiesta di Audizione in V Commissione regionale per ascoltare l’assessore regionale all’Ambiente Maraschio, il direttore del Dipartimento Ambiente Garofoli e il direttore generale di Ager Puglia Pansini e conoscere quali azioni si intendono porre in essere per evitare che vengano modificate le tariffe ai Comuni, e di conseguenza scongiurare l’aumento della tariffa Tari per i cittadini pugliesi".

"Presenterò una mozione per impegnare la Giunta regionale a stanziare fondi a sostegno dei pugliesi meno abbienti, calmierando l’incremento previsto a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che annulla la delibera di Arera", ha annunciato il presidente del gruppo consiliare di Forza Italia, Paride Mazzotta. "Tradotto: i prezzi saranno di mercato, quindi potranno variare da Comune a Comune in base ai contratti con i gestori degli impianti. Stralciata, quindi, la tariffa imposta dall’Ager (che prevedeva prezzi calmierati), si dovrebbe intervenire con legge dello Stato per proteggere i cittadini da richieste di pagamento spropositate. Nel frattempo, però, non possiamo lasciare soli i sindaci a gestire una situazione così delicata e dobbiamo dare un segnale di vicinanza alle fasce più deboli della popolazione. Per questo, mi appello alla sensibilità dell’assessore al Bilancio affinché si occupi della questione, dando una risposta concreta alle famiglie pugliesi e mi auguro che la mozione trovi la più ampia condivisione da parte dei colleghi in Consiglio regionale".