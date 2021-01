Recuperate e liberate oltre mille tartarughe marine: il bilancio del Centro Wwf di Molfetta

Circa mille tartarughe Caretta caretta sono state marcate e liberate negli ultimi 26 mesi da parte degli operatori del Centro Recupero Wwf di Molfetta, nel Barese. Il bilancio dell'attività vede protagonista la struttura molfettese che, dal 2005, collabora con le marinerie di Bisceglie, Trani Molfetta, nonché con il Dipartimento di Medicina Veterinaria di Bari, con l’Università La Sapienza di Roma e con l‘Università di Pisa, per la salvaguardia e il recupero delle tartarughe marine.

Tra i mille esemplari recuperati, dieci sono stati dotati di un satellitare, con tecnologia Gsm che ne permetterà il tracciamento. I satellitari sono stati realizzati nell’ambito un progetto Life, da un pool di ricercatori dell’Università slovena di Primorska. In sintesi, quando la tartaruga emerge per respirare, l’apparecchio, collocato sul carapace, trasmette la posizione Gps attraverso tecnologia Gsm. In un secondo momento, i punti di emersione vengono collegati fra loro, permettendo così ai riceratori di ricostruire il percorso della tartaruga.

Un altro progetto all’attivo del CRTM è quello di studiare l’embolia gassosa, patologia simile a quella riscontrata nei sub, che si presenta nelle tartarughe marine. Si tratta di un campo di studi ancora inesplorato, portato avanti assieme al Dipartimento di Medicina Veterinaria di Bari con il Professore Antonio Di Bello, e all’Istituto Oceanografico di Valencia ad occuparsene. Infine, in collaborazione con l’Università di Pisa, il Centro di Molfetta si sta occupando di uno studio sulla dieta della Caretta caretta. Da studi precedenti, infatti, è già emerso come il Golfo di Manfredonia sia un’area di foraggiamento estremamente importante per questi animali.