A Bari arriva la tassa di soggiorno, c'è il sì del Consiglio comunale: da 1,50 a 4 euro per notte

Il Consiglio comunale di Bari ha approvato, nella seduta di ieri, il regolamento che introduce la tassa di soggiorno, ovvero un'imposta che sarà applicata a coloro che pernottano in strutture ricettive del capoluogo pugliese, tra cui alberghi, b&b e altri tipi di strutture.

Il passaggio nell'assemblea cittadina è un ulteriore tassello del percorso che vedrà, a breve, un'ulteriore approvazione da parte della Giunta cittadina con il via libera definitivo all'imposta, dopo aver già approvato il regolamento a maggio scorso. L'esame della Giunta consentirà di definire nel dettaglio le tariffe. Il regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione sul sito del ministero dell’Economia e delle Finanze.

Salvo sorprese, il 'balzello' varierà dalle 1,50 euro giornaliere e a persona per le strutture a 2 stelle fino alle 4 euro per gli hotel a 5 stelle, per un massimo di 4 giorni. Tra le varie eccezioni, oltre che per i residenti nel Comune di Bari, anche i minori entro i 14 anni, i malati e colo che assistono degenti, gli studenti fuorisede iscritti agli atenei baresi, disabili e loro accompagnatori, i volontari che prestano servizio in occasioni di calamità, nonché i visitatori in viaggio per motivi concorsuali, i dipendenti della struttura ricettiva dove svolgono attività lavorativa e forze dell'ordine che pernottano per esigenze di servizio. I proventi della tassa, previsti in circa 2 milioni di euro l'anno, saranno reinvestiti per supportare l'accoglienza e il turismo in città.

Su Facebook è intervenuta, dopo l'approvazione, l'assessora cittadina al Turismo, Ines Pierucci: "Subito dopo la sospensione da Covid-19 - scrive - in cui ci siamo confrontati costantemente con gli operatori del settore, sono passati lunghi mesi di concertazione con le associazioni di categoria per la costruzione di uno strumento utile alla condivisione di una nuova strategia per la città, frutto di un percorso faticoso e impervio, che lascerà spazio al consolidamento della visione politica volta alla crescita della città di Bari, oggi sempre più frequentata da cittadini temporanei. Nel solo anno 2022 l’osservatorio regionale ha registrato quasi un milione di presenze in città, triplicando di fatto il numero degli abitanti". Questo traguardo, rimarca Pierucci, "ci pone di fronte alla grande opportunità non solo economica ma strategica, volta al miglioramento dei servizi turistici e della qualità degli stessi, nonché allo sviluppo dell’offerta del territorio, che determina le scelte di coloro che scelgono Bari quale meta turistico culturale".