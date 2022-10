Iniziative contro lo sfruttamento del lavoro, insediato nella prefettura di Bari il 'tavolo permanente' per il contrasto al caporalato

Si è insediato, oggi presso la Prefettura di Bari, il Tavolo permanente per le iniziative di contrasto allo sfruttamento del lavoro e al caporalato. Ai lavori ha preso parte il Segretario Generale dell'Unione Italiana dei Lavoratori Agroalimentari della Puglia, Pietro Buongiorno. Il tavolo è stato presieduto dalla dottoressa Maria Fornaro della Prefettura di Bari ed ha visto la partecipazione di rappresentanti della Regione Puglia, Arpal, Ispettorato del Lavoro, Inps, delle associazioni sindacali e datoriali, nonché di quelle del terzo settore.

"È stato presentato un piano che si declina in 10 azioni programmatiche che andranno ad essere affrontate in diversi gruppi di lavoro - afferma Pietro Buongiorno - plaudiamo ad un cambio di strategia che finalmente assume un approccio transdisciplinare, coinvolgendo in maniera sinergica tutti gli attori che possono fornire una prospettiva diversa per inquadrare il fenomeno complesso del caporalato. Come Uila lo diciamo da anni: intermediazione della manodopera, gestione integrata dei trasporti, politiche abitative, rispetto dei contratti di lavoro e delle leggi sociali, inclusione ed integrazione sono tutte facce della stessa medaglia. Auspichiamo un intervento pragmatico di tutti gli attori interessati affinché si mettano in atto azioni concrete ed efficaci per debellare per sempre il caporalato. La Uil e la Uila faranno la loro parte".