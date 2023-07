Boom dei turisti in città, le proposte dei tassisti baresi per migliorare il servizio: doppi turni e aree d'attesa più sicure

Migliorare il servizio taxi, magari consentendo i doppi turni per estendere il servizio anche nelle ore notturne o rendendo più agevoli e sicure le zone di attesa: è quanto è stato discusso in Commissione Attività Commerciali del Comune di Bari dove sono stati auditi i rappresentanti della cooperativa Taxi Bari per ascoltare proposte per offrire ai tanti turisti in città un servizio più adeguato agli standard europei.

Un confronto, coordinato dal presidente della Commissione, Nicola Loprieno (Decaro per Bari), e dal vice Italo Carelli (M5S), per comprendere come migliorare la situazione in città: "La discussione - spiega Carelli a BariToday - è stata costruttiva. Nelle scorse settimane vi sono state diverse lamentele perchè a fronte di una richiesta notevole di turisti vi sono pochi mezzi a disposizione. Il problema diventa evidente specie nelle ore serali e notturne perchè non vi sono corse Amtab o dei treni, quindi l'unico trasporto pubblico resta proprio quello del taxi".

Nel capoluogo pugliese il numero di licenze è inferiore rispetto ad altre realtà simili: "Attualmente - dice Carelli - ve ne sono 150. In una città come Catania, con una popolazione sostanzialmente uguale a quella di Bari, sono presenti 200 licenze. A Pisa, dove vi sono circa 85mila abitanti, sono ben 64. In proporzione è come se Bari ne avesse 260-270. Quello che riteniamo giusto è aumentare del 15-20% il numero attuale, in modo da arrivare almeno a 170-180".

Tra le proposte avanzate dalla cooperativa, anche quella di consentire turni doppi, ampliando la disponibilità di un veicolo dalle 8-10 ore attuali alle 16-20. I tassisti, inoltre, chiedono una migliore sistemazione degli stalli in alcune zone della città: "Se per il porto - sottolinea Carelli -, dove c'è il passaggio dei tir, noi non possiamo fare praticamente nulla, per l'area antistante lo stadio San Nicola sì. Da parte dei tassisti c'è la richiesta di corsie preferenziali e aree di sosta dedicate per consentire una migliore fluidità delle corse e del traffico.