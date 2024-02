Da marzo nuove tariffe per i taxi a Bari: crescono i prezzi, sconti per anziani e disabili. In arrivo corse 'rosa' e 'discoteche'

La Giunta comunale di Bari ha approvato la delibera che rinnova le tariffe dei taxi in città. Gli adeguamenti, attivi dal prossimo 1° marzo, vedranno diversi incrementi poiché, spiegano da Palazzo di Città, "le tariffe progressive multiple non vengono aggiornate dal 2007, mentre quelle fisse dal 2014. Inoltre, con riferimento alla gestione del servizio, i costi sono inevitabilmente aumentati a causa delle crisi internazionali successive alla pandemia da covid 19".

Tra le novità per quanto riguarda la corsa minima, "la media ponderale tra l’aumento di quella feriale e di quella notturna e festiva - spiega il Comune - è pari a un +28,39%. Il supplemento bagagli, se si considera che il primo è gratuito, su due bagagli è pari a € 0,50 ciascuno, su tre il costo è pari a € 0,66 ciascuno in linea con l’incremento Istat del periodo" tra ottobre 2007 e settembre 2023 (che ha visto un aumento complessivo dei prezzi al consumo di oltre il 34%).L’importo della corsa minima "è stato fissato - aggiunge Palazzo di Città - in maniera tale da essere una quota minoritaria del prezzo della corsa standard stabilito in € 13,50".

Sono state introdotte anche agevolazioni correlate a specifiche casistiche ovvero: taxi rosa (dalle ore 22 alle 6 sconto 20%), taxi argento (sconto 10%), taxi accessibili (sconto 20%), taxi discoteche (dalle ore 22 alle 6 sconto 10%), taxi ospedali (sconto 10%). Ridotto, invece, il numero delle tariffe fisse predeterminate, essendo rimaste in vigore soltanto due categorie (aeroporto - quartieri e viceversa; stazione - località limitrofe alla città). Queste tariffe, definendo un importo prestabilito, onnicomprensivo di supplementi e invariabile, garantiscono una maggiore trasparenza del prezzo del servizio e una sicura convenienza in favore dell’utenza, circostanza riscontrata con le verifiche dei percorsi effettuate dalla Polizia locale.

La proposta relativa al rinnovo delle tariffe, presentata dall’amministrazione comunale alle associazioni di categoria, è stata poi sottoposta all'Art, ovvero l' Autorità di Regolazione dei Trasporti per le dovute osservazioni, formulate con il parere numero 26/2023.

“Abbiamo proceduto ad aggiornare le tariffe del trasporto su taxi, che da tempo non venivano adeguate né alle variazioni Istat né all’aumento dei costi di produzione del servizio, ad esempio le spese per il carburante o per l’assicurazione del veicolo - spiega l'assessora comunale alle Attività Produttive - Carla Palone -. Il provvedimento approvato questa mattina è frutto di un intenso lavoro di confronto con le associazioni di categoria e tiene conto delle osservazioni rese dall’autorità competente, sebbene in alcuni casi abbiamo scelto di mantenere le tariffe più basse di quanto indicato dalla stessa Art, come per lo scatto di partenza delle corse notturne o festive. Il nuovo tariffario inoltre conferma degli sconti per alcune categorie di utenti - anziani e persone con disabilità - o nelle fasce orarie notturne, a garanzia della sicurezza di donne sole o accompagnate da minori e dei giovani che frequentano le discoteche. L’obiettivo dell’amministrazione è assicurare un servizio di trasporto pubblico su taxi sempre più trasparente e adeguato alla crescita turistica della nostra città: diversi tassisti stanno già effettuando i doppi turni per coprire la domanda del servizio, mentre siamo in dirittura d’arrivo per il bando che consentirà il rilascio di nuove licenze, in modo da affrontare al meglio il flusso di turisti attesi per la primavera-estate nonché l’appuntamento con il G7 del prossimo mese di giugno” conclude Palone.

Le associazioni di categoria, infine, d’accordo con l’amministrazione comunale, si sono dichiarate disponibili a realizzare dei sondaggi di customer satisfaction per rilevare il gradimento degli utenti e gli eventuali margini di miglioramento del servizio reso.