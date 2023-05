'Un po' la Franzoni la capisco': scoppia la polemica sui social, critiche per la frase sulla tazza artigianale

'Un po' la Franzoni la capisco': una scritta nera su una tazza bianca, un post lanciato sui social, con un riferimento alla mamma, a pochi giorni dalla festa dedicata appunto alle mamme, per presentare la creazione artigianale di un brand barese che produce e commercializza ceramiche e accessori.

Un prodotto non nuovo - la tazza in questione, infatti, sarebbe in vendita già da tre anni - ma che questa volta è finito nella bufera. La frase con il riferimento al delitto di Cogne, infatti, a molti utenti è sembrata inopportuna, scatenando una vera e propria ondata di polemiche, commenti di condanna, critiche - e anche insulti e offese - sui canali social dell'azienda. "Di cattivo gusto", "una cosa orrenda", "raccapricciante", "senza parole", "È morto un bambino innocente e voi ci scherzate su così! Che schifo", si legge tra i commenti, mentre qualcuno vede nella frase una scelta di 'umorismo nero'. I commenti sulla pagina Instagram, tra cui la stessa replica del brand, sono stati successivamente disattivati e non risultano più visibili. Baritoday ha provato a contattare l'azienda per un chiarimento, al momento senza esito.