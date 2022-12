Il 'caro bollette' pesa anche sul Teatro Petruzzelli: biglietti per gli spettacoli aumentati del 10%

Il costo dei biglietti per il teatro aumenterà del 10% e sarà ridotto il numero di repliche degli spettacoli fuori abbonamento. La decisione della Fondazione Petruzzelli, come riportato dall'Ansa, è stata presa per far fronte al 'caro energia' che pesa anche sul politeama barese.

"È importante essere sempre in linea con una gestione oculata che alla varietà dell'offerta accosti un bilancio sempre in pareggio - ha dichiarato il sovrintendente, Massimo Biscardi - meglio non confermare alcune repliche prima della partenza piuttosto che farlo in corso d'opera".

Fra gli spettacoli previsti nel Teatro Petruzzelli, ci sarà anche 'La notte di San Nicola', di Nicola Campogrande: l'opera per ragazzi sarà trasmessa, in versione integrale, su Rai 5 il prossimo 24 dicembre.