Teatro Petruzzelli, domani nel foyer il musicologo Catucci spiega i segreti dell'opera 'Fidelio'

Il musicologo Stefano Catucci terrà, domani alle 19 nel foyer del Teatro Petruzzelli, una Conversazione sull'opera di Ludwig van Beethoven dedicata a Fidelio. L'ingresso, riporta l'Ansa, è libero fino ad esaurimento posti.

L'opera aprirà la 'Stagione d'Opera 2024' venerdì 26 gennaio alle 20.30 nel politeama barese.

Stefano Montanari dirigerà l'orchestra e il coro del Teatro. La regia è di Gadi Schechter, le scene di Gabriel Insignares, i costumi di Sebastian Ellrich, il disegno luci di Fabio Barettin. A dar vita allo spettacolo Modestas Sedlevičius (Don Fernando), Vito Priante (Don Pizzarro), Jörge Schneider (Florestan), Helena Juntunen (Leonore), Tillman Rönnebeck (Rocco), Francesca Benitez (Marzelline), Pavel Kolgatin (Jaquino), Vincenzo Mandarino (Primo prigioniero), Gianfranco Cappelluti (Secondo prigioniero).

Fidelio fu rappresentata per la prima volta il 20 novembre 1805 al Theater an der Wien. L'allestimento scenico della Fondazione Teatro La Fenice sarà in replica domenica 28 gennaio alle 18, martedì 30 gennaio alle 20.30, giovedì primo febbraio alle 18. I biglietti per tutti gli spettacoli in programma per la Stagione d'Opera e Balletto e per la Stagione Concertistica del Petruzzelli sono in vendita al botteghino del teatro e su www.vivaticket.it.