Il Teatro Petruzzelli riprodotto con 1700 Lego: il fedele omaggio in miniatura realizzato con i mattoncini

Il Teatro Petruzzelli di Bari rivive 'in miniatura' con i mattoncini Lego. Ne sono serviti 1700 a Paolo Tupputi per replicare lo storico contenitore culturale barese, nella lavorazione che ha richiesto due settimane insieme alla moglie Malwina. Non è la prima volta che Tupputi - socio dell'associazione di appassionati dei mattoncini da costruzione, PugliaBrick - riproduce un monumento pugliese con i Lego. In passato era successo con la Cattedrale di Trani, città in cui è nato, poi ha voluto omaggiare il comune in cui attualmente si è trasferito con la moglie: "La prima idea è stata quella della Basilica di San Nicola - spiegano da PugliaBrick - ma dopo una passeggiata per le vie del centro di Bari, dinanzi all’incanto del teatro illuminato, delle sue decorazioni e sculture, ha optato per questa opera".

La progettazione dell’opera è durata circa due settimane e per la sua realizzazione Paolo ha utilizzato circa 1700 pezzi LEGO, alcuni anche abbastanza rari, il che ha ostacolato la costruzione in tempi rapidi. La principale problematica è stata quella della scelta del colore dei mattoncini poiché alcuni pezzi non vengono prodotti dalla casa danese in tutte le sfumature necessarie, ed è stato quindi necessario adattarsi a quello che più si avvicinava, un rosso classico anche se un po’ troppo saturo.

L'associazione

PugliaBrick, la prima associazione culturale che opera in Puglia per appassionati LEGO, nata nel 2019. Il fine principale che l’associazione si propone, è quello di avvicinare al mondo LEGO tutte le generazioni presentando a bambini, adolescenti, ragazzi ed adulti attività ludico/creative, attraverso l’esposizione delle proprie opere e la creazione di aree gioco/educative.

L’attività viene sviluppata attraverso la creazione di ambienti e scenografie reali e fantastiche ispirate ai temi che fin dalla tenera età stimolano creatività e fantasia, quali pirati, spazio, castelli, città, robot, automobili, personaggi di cartoni animati, film e serie tv. PugliaBrick ha partecipato negli anni agli eventi fieristici ludici più importanti del territorio locale e nazionale (quali: “bGeek” Bari, “Game - Fiera del Gioco” Andria, “Festival del Nerd” Foggia, “Bologna Brick”, “Zoo Comix” ZooSafari Fasano, “Lecce Cosplay & Comics” e “Taranto Comix”) ed in accordo con l’Associazione Cittadella Nicolaiana è stata presente nel Natale 2019 al Museo Nicolaiano di Bari con la mostra “Nick & Brick – Mattoncini da San Nicola”.

Gallery