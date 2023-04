Teatro Petruzzelli, Stefano Montanari è il nuovo direttore stabile dell'Orchestra

Stefano Montanari è il nuovo direttore dell'Orchestra del Teatro Petruzzelli. Il maestro, come riporta l'Ansa, comincerà ufficialmente la sua esperienza professionale a Bari nel gennaio 2024, dopo aver diretto l'apertura della stagione 2023 con il Barbiere di Siviglia e, il 3 febbraio 2023, la Nona sinfonia di Mahler. Rimarrà in carica per tre anni.

Stefano Montanari è diplomato in violino e pianoforte, vive a Bergamo, ma è nato in Emilia e Romagna. "Abbiamo un direttore vero - ha spiegato questa mattina il sovrintendente della fondazione teatro Petruzzelli, Massimo Biscardi - che ci contagerà con il suo entusiasmo. La scelta è stata condivisa con i professori dell'orchestra".

Il nuovo direttore dell'Orchestra ha le idee chiare sul progetto artistico da seguire: "Ci sarà un repertorio tradizionale, e uno meno tradizionale - ha dichiarato Montanari - Continuerò a suonare, quando ce ne sarà la possibilità".