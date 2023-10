Il Petruzzelli lancia la campagna per diventare 'donor': "Sostegno alle attività del teatro"

"Non chiederti cosa può fare il tuo teatro per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo teatro". Citando l'ex presidente americano John Fitzgerald Kennedy, la Fondazione Petruzzelli di Bari lancia una nuova azione strategica per "rafforzare la propria capacità di autofinanziamento" attraverso una campagna per diventare 'Donor'. Privati cittadini e aziende potranno aderire versando una somma (che può diventare anche un'agevolazione fiscale) sostenendo così le attività della Fondazione: "A fronte dell’investimento che ognuno deciderà di produrre - si legge in una nota del Petuzzelli sui social - è offerta la possibilità di defiscalizzare in 3 esercizi fiscali fino al 65% del contributo versato".

L'ente lirico ringrazierà i 'Donor' per il sostegno con particolari benefici: l’esclusiva possibilità di partecipare ad eventi e manifestazioni, inviti a loro unicamente riservati, l’ingresso alle prove di prestigiosi concerti e opere liriche, incontri con gli artisti, un servizio prioritario di prenotazione dei biglietti e tante altre opportunità. Le categorie di 'Donor' previste sono 4: si va dal supporter (minimo di 200 euro donati da persone fisiche e 2mila per fondazioni e associazioni), al promotore (da 1000e 5mila), fino al benefattore (da 6mila e 12mila) e al mecenate (da 10mila e 25mila)