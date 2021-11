Decaro incontra il ministro Franceschini dopo la sentenza sul Petruzzelli: "Dobbiamo collaborare tutti" ma "nessuna strada è preclusa"

"Abbiamo incontrato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, con cui abbiamo condiviso un obiettivo fondamentale: fare tutto ciò che è necessario e possibile per evitare la interruzione della stagione e delle attività della Fondazione": è quanto ha dichiarato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, al termine dell'incontro avvenuto a Roma dopo la sentenza della Corte d'Appello del capoluogo pugliese che ha stabilito che il teatro è di proprietà privata e non del Comune.

"Dobbiamo tutelare con qualsiasi strumento a nostra disposizione la fruibilità pubblica di un teatro che è stato interamente ricostruito con fondi pubblici" ha aggiunto il primo cittadino, spiegando che "al momento nessuna strada è preclusa".

"Sento il dovere personale e istituzionale - ha detto ancora - di creare un clima di distensione per cercare di chiudere al più presto questa ferita per la città, chiamando tutti a collaborare". "La vicenda del teatro Petruzzelli - ha ricordato - è lunga e travagliata. Ha registrato molti cambiamenti di rotta, alcuni dei quali prodotti da sentenze". "Per questo, responsabilmente, non ho voluto usare toni drammatici e non sto facendo dichiarazioni che possano alimentare il conflitto. Devo però sommessamente notare che mentre noi stiamo tenendo fede a questo proposito, dall'altra parte si moltiplicano prese di posizione e richieste al rialzo. Temo che in questo modo non si vada da nessuna parte. Anche perché Bari sa bene che se il teatro Petruzzelli oggi è vivo, e puó vantare una produzione culturale di altissimo livello, lo si deve allo Stato che ha speso 45 milioni di euro appartenenti a tutti i cittadini. Per me è da questo dato che è necessario ripartire" ha concluso il sindaco.