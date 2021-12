Teatro Petruzzelli, la Presidenza del Consiglio non parteciperà all'incontro di mediazione: "Non ci sono presupposti"

Non si ravvisano "i presupposti per una risoluzione delle prospettate questioni controverse": per questa ragione, come riporta l'Ansa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri non prenderà parte all'incontro di mediazione convocato per il 20 gennaio prossimo a Bari su iniziativa della famiglia proprietaria del teatro Petruzzelli. La convocazione è stata estesa anche a Comune di Bari, il Ministero dei Beni Culturali, la Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli, la Regione Puglia, e la Città Metropolitana.

Gli eredi Messeni Nemagna avevano intrapreso l'iniziativa dopo le due recenti sentenze della Corte d'Appello di Bari che hanno stabilito la proprietà privata del teatro, ordinando al Comune la restituzione alla famiglia, a sua volta condannata a restituire allo Stato gli oltre 43 milioni di euro dei costi della ricostruzione dopo l'incendio del 1991.