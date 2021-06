Da parco Rossani a piazza Moro fino a viale Einaudi: in arrivo 26 nuove telecamere

“Entro il mese di settembre dovremmo riuscire ad installarle tutte - commenta l'assessore Galasso -. Nella ex Caserma Rossani contiamo di renderle operative prima, in modo che siano funzionanti in concomitanza con l’arrivo di giochi e arredi e del completamento del prato, a cui seguirà l’apertura del parco"

La Giunta comunale di Bariha approvato oggi i progetti esecutivi relativi all'installazione di apparecchi di videosorveglianza nell'ambito dell'accordo quadro annuale. Le nuove telecamere saranno montate in tre aree cittadine: nella ex Caserma Rossani, dove saranno installati 18 dispositivi, in piazza Moro, in cui sono previsti 4 apparecchi, e presso l'intersezione stradale tra viale Einaudi e via Falcone e Borsellino, dove saranno allocate altre 4 telecamere. Gli interventi saranno finanziati con i fondi già stanziati nell'ambito dell'accordo quadro per la manutenzione del sistema di videosorveglianza cittadino, pari a 1 milione di euro.

“Entro il mese di settembre dovremmo riuscire ad installare tutte le 26 nuove telecamere - commenta l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso -. Nella ex Caserma Rossani contiamo di renderle operative prima, in modo che siano funzionanti in concomitanza con l’arrivo di giochi e arredi e del completamento del prato, a cui seguirà l’apertura del parco. Non avremo particolari problemi per il montaggio in quanto, durante il cantiere di riqualificazione, sono già stati effettuati i lavori per la predisposizione dell'impianto. Quindi dovremmo farcela prima del mese di agosto. Un luogo particolarmente sensibile, invece, è piazza Moro, di fronte alla stazione ferroviaria, un'area da monitorare costantemente ma comunque già presidiata da altre videocamere. Questi quattro dispositivi andranno a coprire alcuni angoli attualmente sprovvisti in modo da poter contare su una sorveglianza capillare, un po' com'è accaduto in via Sparano e, con l'installazione di 20 telecamere complessive, in piazza Umberto”.