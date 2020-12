Telethon 2020: raccolta benefica per la ricerca genetica anche ad Alberobello e nel sud-est barese

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Cambiano le modalità ma non lo spirito. Con l’arrivo del mese di dicembre si parla di beneficenza e soprattutto di Telethon che da 30 anni si occupa di ricerca sulle malattie genetiche. Anche quest’anno l’associazione “l’occhiazzurra” di Coreggia si fa portavoce nella distribuzione e raccolta benefica a favore della ricerca scientifica. Non ci saranno i banchetti tradizionali per evitare assembramenti ma è possibile essere #presente alla chiamata della ricerca contattando via whatsapp il 3297460298, inviando un’email a locchiazzurra@gmail.com oppure tramite i canali social.