Tamponi rapidi Covid gratis in Stazione Centrale a Bari: inaugurata la tenda della Croce Rossa Italiana

La struttura sarà attiva per tutta l'estate: "Possono fare il test tutti i cittadini, viaggiatori, turisti, pendolari o residenti - spiega il sindaco - . Si tratta di un'importante attività che può aiutare la nostra città a essere sempre monitorata"

E' attiva da oggi, nel piazzale Ovest della Stazione Centrale di Bari, la tenda della Croce Rossa Italia dove sarà possibile fare un tampone rapido gratis per assicurarsi di non aver contratto il Covid 19. All'apertura è intervenuto anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro.

La tenda sarà attiva per tutta l'estate: "Possono fare il test tutti i cittadini, viaggiatori, turisti, pendolari o residenti - spiega il sindaco - . Si tratta di un'importante attività che può aiutare la nostra città a essere sempre monitorata.

Grazie alla Croce Rossa Italiana per aver coinvolto Bari tra le dieci città italiane per questa iniziativa".