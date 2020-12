Domenica all'insegna dei temporali nel Barese: allerta meteo per maltempo dalla mattina

Domenica all'insegna dei temporali, quella del 27 dicembre: il maltempo in arrivo su tutta la Puglia, farà scattare l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali a partire dalle 8 di domani. In particolare sono previste, come si legge nel bollettino diffuso dalla Protezione civile, "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla puglia, con quantitativi cumulati moderati" per le successive 12 ore. L'allerta meteo terminerà quindi in serata.