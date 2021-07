Non si fermano i temporali nel week-end: rischio pioggia fino a domenica, scatta l'allerta meteo arancione

Sarà un pomeriggio e una serata caratterizzata dalla pioggia su Bari e provincia. La conferma arriva dalla Protezione civile, che ha diramato l'allerta meteo arancione (rischio moderato) a partire dalle 14 di oggi, sabato 17 luglio, e per le successive 10 ore. In particolare si prevedono "precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, su puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati localmente moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli".

Non andrà meglio nel proseguio del week-end: domenica il bollettino prevede già dallle 00,00 del mattino e per le successive 20 ore "precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati". In questo caso però l'allerta meteo calerà a livello giallo.