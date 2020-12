I temporali non abbandonano la provincia: scatta l'allerta meteo anche per venerdì

Le prime avvisaglie di maltempo si sono avute già verso le 15, ma gli acquazzoni non abbandoneranno la provincia barese nelle prossime ore. A confermarlo è la Protezione civile, che ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idrologico per temporali su tutta la Puglia, "a partire dalle 16 e per le successive 20 ore.

Sono previste quindi "precipitazioni, sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, con fenomeni piu’ persistenti su puglia meridionale" si legge nella nota.